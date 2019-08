Alkenaar waarschuwt snelheidsduivels zelf

Alken -

Wie gisteren in de Alkense Heiligenbornstraat is gepasseerd, zal daar zeker Erik Van der Trappen (57) hebben zien zitten. Hij offerde een warme vakantiedag op om de automobilisten te doen vertragen aan werken daar. De inlandse den in zijn voortuin was zo hoog geworden dat hij door de elektriciteitsdraden begon te groeien. Omdat het werkterrein met hekken was afgezet en de straat daardoor vernauwd was, wilde Erik snelheidsduivels in de straat toch waarschuwen. “Van mij mag hier gerust eens geflitst worden”, aldus de Alkenaar, die aan de andere kant van de straat geholpen werd door familie met ook een bordje. Er gebeurden gisteren geen ongevallen in de straat.