Antwerp vervolgd voor discriminerende gezangen in Charleroi

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Antwerp vervolgd voor discriminerende gezangen in de competitiewedstrijd op bezoek bij Charleroi tijdens de derde speeldag in de Jupiler Pro League.

De zaak kwam vrijdag al voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar een uitspraak werd uitgesteld. Er is namelijk nog twijfel over de inhoud van de gezangen. Scheidsrechter Nathan Verboomen schreef in zijn verslag dat Antwerp-supporters in de 36e minuut “Les Wallons c’est du caca” lanceerden. Op aangeven van zijn match delegate werd de match even stilgelegd.

Maar de beelden die advocaat Thomas Machtelinckx namens de Great Old had meegenomen naar de zitting spraken die versie tegen. Ook bondsprocureur Gilles Blondeau bevestigde dat er “Les Wallons ne travaillent pas” werd geroepen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep, die in eerste aanleg over gezangen oordeelt, besliste daarom om ref Verboomen en vierde official Quentin Pirard op te roepen. “Een dergelijke discrepantie van de feiten is onbegrijpelijk en dus moeten de scheidsrechter en zijn assistent gehoord worden omtrent wat er precies gebeurd is en hoe dit tot stand is kunnen komen”, klinkt het.

De zitting wordt op vrijdag 6 september (13.00 uur) hernomen.