Truienaar Wouter Vrancken, van vierde provinciale tot koppositie in eerste klasse

Zeven jaar geleden debuteerde Wouter Vrancken als coach… in vierde provinciale. Bij RDK Gravelo. Vandaag staat de 40-jarige Truienaar op kop in eerste klasse. Tussendoor trainde hij in élke reeks van het Belgische voetbal, dat moet haast een unicum zijn. “Ik geef bij KV Mechelen nu nog oefeningen die ik destijds bij Gravelo gaf,” lacht Vrancken. “Al mijn trainingen van toen heb ik bewaard, in een grote bananendoos.”