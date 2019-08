De multimiljardair die Trump mogelijk maakte... en er later veel spijt van kreeg

David H. Koch is op 79-jarige leeftijd overleden. Koch was een man met vele gezichten. Hij was een van de rijkste mensen op de planeet, zijn bedrijf is het tweede grootste van de VS en het meest vervuilende. Maar hij werd vooral bekend door de tientallen miljoenen die hij samen met zijn broer in politieke campagnes stopte om de Republikeinse partij naar de radicaal rechtse hoek te duwen. Hun miljoenen maakten de weg vrij voor president Trump. En dat brak hen zuur op.