Hasselt -

Hasselt online op de kaart zetten. Dat is het opzet van de wedstrijd HasseltGewijs. De komende maanden gaat het Centrummanagement samen met de stad op zoek naar influencers, bloggers en instagrammers die Hasselt via sociale media in de kijker zetten. Originele en ludieke posts op Facebook en Instagram moeten het stadscentrum doen heropleven.