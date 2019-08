Cercle Brugge moet 750 euro boete betalen voor bierbeker naar assistent-ref

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 750 euro opgelegd aan Cercle Brugge, nadat een Brugse fan een halfvolle bierbeker richting de tweede assistent-scheidsrechter had gegooid.

Scheidsrechter Kevin Van Damme nam het voorval van de tweede speeldag op in zijn rapport. In de 74e minuut belandde in de Oostendse Versluys Arena een halfvolle beker bier op het speeldveld, net naast de assistent. Die werd dus niet geraakt door het projectiel. Het bekertje werd uit het Brugse bezoekersvak gegooid, nadat Van Damme een gecontesteerde hoekschop had toegekend aan KV Oostende.

“Het gooien van projectielen richting een scheidsrechter of speler is totaal ongepast en getuigt van weinig respect voor de wedstrijdleiding. Dat respect is een hoeksteen van het voetbal”, aldus de Geschillencommissie in zijn vonnis. “De feiten konden een invloed hebben op het normale verloop van de wedstrijd, indien de assistent was geraakt. Ook vorig seizoen werd Cercle Brugge herhaaldelijk beboet wegens het wangedrag van supporters.”

Het Bondsparket had 1.000 euro boete gevraagd, maar na de uitgebreide verdediging van Cercle Brugge werd 750 euro boete weerhouden.