N-VA legt afschaffing ziekenfondsen op tafel

N-VA wil dat de ziekenfondsen niet langer instaan voor het terugbetalen van medische prestaties. Die activiteit moet voortaan door de overheid worden georganiseerd. Het is een van de manieren waarop N-VA efficiëntiewinsten wil boeken, die voor meer budget in het departement Welzijn moeten zorgen.

In de aanloop naar een Vlaams regeerakkoord vergadert vrijdag de werkgroep Welzijn, onder leiding van N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. Volgens een aanwezige verloopt de discussie bijzonder moeizaam en wordt het avond- of nachtwerk.

In de startnota van informateur Bart De Wever worden investeringen in de sector vooropgesteld, weliswaar in weinig concrete termen. “Voor mensen met een beperking dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug”, valt onder meer te lezen.

Volgens een onderhandelaar wil N-VA het extra budget vooral in efficiëntiewinsten zoeken. De partij vindt de sector te versplinterd en wil opnieuw meer door de overheid zelf laten organiseren. “N-VA spreidt een groot wantrouwen tentoon tegenover de zorg, het welzijn en het sociaal werk. Ze zijn doordrongen van het idee dat er veel te veel geld verspild wordt”, zegt een aanwezige. “Terwijl de andere partijen vinden dat de bestaande organisaties en netwerken goed werk leveren.”

N-VA wil de activiteiten van de ziekenfondsen voortaan door de overheid laten uitvoeren. “Maar ook dat kost veel geld. Er moeten nieuwe administraties worden opgericht en extra ambtenaren worden aangeworven”, werpt een onderhandelaar tegen.