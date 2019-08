Alle achttien opgepakte Belgen in Enschede opnieuw vrijgelaten

De Nederlandse politie heeft donderdag ongeveer 200 Belgen gecontroleerd in Enschede naar aanleiding van de Europese verplaatsing van Antwerp. Na een besluit van de burgemeester waren er geen Belgen welkom in de Nederlandse stad, uit veiligheidsoverwegingen. De 19 personen die waren aangehouden, zijn allemaal opnieuw vrijgelaten.

Zowel in de binnenstad als rond het voetbalstadion van Enschede waren donderdag geen noemenswaardige incidenten te melden. Supporters van FC Twente waren donderdag wel actief aan het zoeken naar Belgische supporters, waardoor de politie enkele keren in actie moest komen om een mogelijke escalatie of dreigende situatie in de kiem te smoren.

Er werden donderdag 19 personen, waarvan 18 Belgen, aangehouden. Die werden na een nachtje in de cel en het betalen van 209 euro boete allemaal weer vrijgelaten. Ook de personen die betrapt werden met verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel - waarschijnlijk met minder goede bedoelingen - werden dus vrijgelaten.

“Wijs besluit”

“De dagen voor de matchdag kreeg de politie zicht op verschillende supportersgroepen uit verschillende Nederlandse regio’s, Duitsland en België die elkaar gewelddadig wilden treffen in de gemeente Enschede”, zo laat de politie weten in een persbericht.

“Door de burgemeester is daarop een afweging gemaakt tussen verschillende scenario’s. Het weren van de Antwerpse supporters uit het stadion en de gemeente was een keuze die achteraf een wijs besluit blijkt te zijn”, aldus de politie verder. “Alle evenementen en festiviteiten zijn in een goede sfeer en ongestoord verlopen.”