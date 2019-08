Gepluimde papegaai van pastoor is hot: bijna 1.000 kandidaten om vogel te adopteren

Heusden-Zolder -

Een gepluimde papegaai gaat de blikvanger worden van het opendeurweekend in het VZOC. De vogel stond vrijdag in de krant om het weekend aan te kondigen. “En sinds vanmorgen staat de telefoon roodgloeiend, alle lijnen waren continu bezet. We hebben al bijna 1.000 telefoontjes gehad van mensen die de vogel wel een nieuwe thuis willen geven. Op een bepaald ogenblik was het zo druk dat we op onze website wilde vragen om niet meer te bellen”, zegt Rudi Oyen.