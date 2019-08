Vier doden en dertigtal vermisten na brand op ferryboot in Indonesië

Er zijn zeker vier doden gevallen bij een scheepsramp op het Indonesische eiland Java. Daarnaast zijn er een dertigtal mensen vermist. Dat hebben de Indonesische autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

De ferry die verongelukte was vertrokken uit de haven van Surabaya, de op een na grootste stad op Java. De boot had als bestemming Balikpapan op het eiland Borneo. Er waren 277 personen aan boord, toen er donderdagavond brand uitbrak.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ferry’s vormen een zeer courant vervoermiddel in Indonesië, een archipel met 17.000 eilanden en eilandjes. De veiligheid op de boten laat soms te wensen over.