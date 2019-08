Marcel Kittel (31) zet punt achter carrière

Wielrenner Marcel Kittel zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn carrière, zo maakte de 31-jarige Duitser vrijdag bekend in een interview met Der Spiegel. Sinds begin mei zat Kittel al zonder team, nadat hij op eigen vraag zijn contract bij Katusha-Alpecin had laten beëindigen.

Kittel had naar eigen zeggen zijn “motivatie verloren” om zichzelf nog langer te “kwellen op de fiets”. De Duitse spurtsbom snelde onder andere naar vijf zeges in de Scheldeprijs en veertien ritzeges in de Tour de France, waarvan nog vijf in 2017 in dienst van het toenmalige Quick Step Floors. Daarna trok hij naar Katusha-Alpecin, waarna het misliep voor de man uit Arnstadt.

Volgens Kittel was er bij zijn laatste werkgever geen vertrouwen. “Er was enkel druk, druk en nog eens druk”, aldus de Duitser. “De sport en de wereld waarin ik leefde, werden gekenmerkt door pijn. Je hebt geen tijd voor je familie en vrienden. Er is eeuwige vermoeidheid en routine. Als een wielrenner ben je 200 dagen per jaar op de baan. Ik wilde mijn zoon gewoon niet langer zien opgroeien via Skype.”