Karelis transfervrij naar Championship-club Brentford

Nikos Karelis (27) gaat zijn geluk beproeven in de Championship, de Engelse tweede klasse is dat. De Griekse aanvaller was transfervrij nadat hij zijn contract bij KRC Genk deze zomer niet verlengd zag. Hij tekende een contract voor één seizoen met optie bij de Londense club. In de winter van 2016 legde Genk nog 2,5 miljoen op tafel om Karelis los te weken bij Panathinaikos in zijn thuisland. Tijdens zijn eerste seizoen in de Luminus Arena vond de spits vlot de weg naar doel maar toen coach Philippe Clement het roer overnam, raakte hij volledig uit beeld. Vorig seizoen werd Karelis uitgeleend aan het Griekse PAOK maar ook daar kon hij geen potten breken. Met deze transfer probeert de achttienvoudige international zijn carrière nu nieuw leven in te blazen. Brentford bekleedt met vier punten uit vier wedstrijden momenteel de achttiende plaats in de Championship. (svc/pivan)