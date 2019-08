Met een zes op twaalf voor KRC Genk en twee op twaalf voor Anderlecht kunnen de twee ploegen niet echt van een geslaagde seizoensstart spreken. Vanavond kijken ze elkaar in de ogen voor de eerste topper van het seizoen. Kunnen de Limburgers het begin van hun seizoen wat glans geven, of komt er een wederopstanding van Kompany en co.? Volg het live vanaf 20.30 uur.