Grillen van de groothertogin: al dertig werknemers vertrokken aan Luxemburgs hof

Chaos aan het Luxemburgse groothertogelijke hof. In vier jaar zijn ruim dertig werknemers ontslagen of zelf opgestapt. Premier Xavier Bettel heeft een onderzoek ingesteld naar het zorgwekkend hoge personeelsverloop. Daarbij ligt de focus op de rol van groothertogin María Teresa (63). Die heeft een bedenkelijke reputatie: ze is een eigengereide vrouw die geen tegenspraak duldt, zelfs niet van... de premier.