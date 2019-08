Fernando Torres sluit voetbalcarrière af met zware nederlaag

Thomas Vermaelen heeft vrijdag met Vissel Kobe een tweede overwinning behaald in de Japanse J-League. Op de 24e competitiespeeldag won Kobe met 1-6 bij staartploeg Sagan Tosu, waar Fernando Torres de laatste wedstrijd uit zijn carrière speelde.

Hotaru Yamaguchi (11., 86.), Andres Iniesta (20. pen), Junya Tanaka (22.) en Kyogo Furuhashi (54., 73.) scoorden voor de bezoekers, Vermaelen maakte in de 79e minuut een eigen doelpunt en zette de thuisploeg zo op het scorebord.

De 33-jarige Vermaelen debuteerde op 10 augustus met een 1-1 gelijkspel bij Oita Trinita. Vorige week won Vissel Kobe met 3-0 van Urawa Reds. Telkens speelde de verdediger van de Rode Duivels de volledige wedstrijd. In het klassement wipt Vissel Kobe met 29 punten van de vijftiende naar de twaalfde plaats.

Voor de 35-jarige Torres komt er een einde aan een illustere carrière met 300 doelpunten. Liefst 129 daarvan maakte hij voor Atlético Madrid. Voor Liverpool scoorde de Spanjaard 81 keer, voor Chelsea 45 keer, voor Sagan Tosu zes keer en voor Milan één keer.

In 110 interlands voor Spanje deed Torres 38 keer de netten trillen. Hij won twee keer het EK en één keer het WK met La Roja. Daarnaast won hij de Champions League, twee keer de Europa League en de FA Cup.

