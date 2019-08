In het oosten van Spanje vond donderdagavond de ploegvoorstelling plaats van de Vuelta. Die start zaterdag in Salinas de Torrevieja. Toen de renners van Lotto-Soudal het podium op kwamen, stond de organisatie ook even stil bij het overlijden van Bjorg Lambrecht. De organisatie zette een levensgroot bord van hem naast de acht renners van zijn voormalige ploeg.