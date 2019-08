Schorsing Boli ligt nog zwaar op de maag bij STVV-coach Marc Brys: “Begrijp stoïcijnse bond niet”

Op de persbabbel vrijdagmiddag in Sint-Truiden, werd het reeksje ‘makkelijkere matchen’ overlopen. Zaterdagavond komt Zulte Waregem over de vloer, nadien ontmoet STVV Eupen en Waasland-Beveren. “Dat is dan toch sarcastisch bedoeld? Makkelijke matchen? Dat gegeven is niet aan ons toevertrouwd”, zo sprak Marc Brys. “Ik kijk alleen naar Zulte Waregem nu en dat is offensief heel sterk, met spelers die snel de weg naar doel vinden. Maar goed, we spelen thuis, dus verschuilen we ons niet.”