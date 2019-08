Genk -

Het toerisme in Genk leeft weer op na de sluiting van Ford Genk in 2014. Voorbeeld hiervan is hotel Atlantis. Het Genkse hotel verloor bijna een kwart van haar omzet door de sluiting van de fabriek. Maar in volle crisis kozen de uitbaters om toch te investeren, en met succes. Vanaf vandaag begint het hotel aan een nieuw verhaal onder de naam "Hotel Zuid".