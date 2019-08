Goed nieuws voor de Game Of Thrones fans, want op 7 en 8 december zakken de acteurs van de razend populaire serie af naar Eindhoven voor een Throne Weekend.

Verschillende acteurs uit de epische Game Of Thrones zakken in december af naar het Beursgebouwd in Eindhoven voor meet and greets, fotoshoots en Q&A sessies met de fans. Onder andere Iwan Rheon (Ramsay ...