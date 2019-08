De waarheid achter de “boertige” foto van Boris Johnson tijdens gesprek met Macron

Toegegeven: de foto van de achteroverleunende Johnson met zijn voet op een salontafel oogt niet al te respectvol voor zijn Franse gesprekspartner, met wie hij het over de Brexit had. Op sociale media regende het meteen scheldwoorden aan het adres van de Brit. Onder anderen Sonia Purnell, biografe van de gewezen burgemeester van Londen, noemt het “onbeschoft en schandalig”.

Gelukkig gaat het om een onschuldig grapje. Dat blijkt uit de getuigenis van twee journalisten die erbij waren toen de beelden werden gemaakt. “Hier is het filmpje waarin te zien is hoe Johnson zijn voet op het tafeltje legt”, zegt Tom Rayner van Sky News. “President Macron zei grappend dat het tafeltje uitstekend zou werken als voetsteun als de premier zou willen rusten, wat Johnson dan voor de grap doet.” In het filmpje is ook te zien hoe Johnson meteen erna verontschuldigend en lachend zijn hand opsteekt.

Ook de man die de foto maakte, Christophe Petit Tesson, doet in Le Parisien uit de doeken wat er echt gebeurde. “Het gebeurde tijdens een privémomentje, toen de fotografen net binnenliepen. Johnson stopte onmiddellijk toen we binnenkwamen. Het gebeurde allemaal in een heel ontspannen sfeer, het was niet de bedoeling dat het grote publiek het zou zien.”

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4