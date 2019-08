Bestuurder (18) van auto waarin Kayleigh (14) overleed was onder invloed van alcohol

De 18-jarige chauffeur die zondagnacht achter het stuur zat bij het ongeval waarbij de 14-jarige passagier Kayleigh Leemans overleed in Nieuwerkerken, was onder invloed van alcohol. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd aan Het laatste nieuws. Het zou om een niet toegestane hoeveelheid gaan, hoeveel is nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag, omstreeks 2 uur. Vier tieners keerden terug van de kermis van Erpe-Mere. De Fiat van X.M. botste in een slecht verlichte straat op een geparkeerde vrachtwagen. De 18-jarige bestuurder had een voorlopig rijbewijs, en mocht niet met passagiers rondrijden.

De eerste resultaten van het toxicologisch onderzoek hebben uitgewezen dat de bestuurder onder invloed was van alcohol toen het ongeval gebeurde. Hoeveel promille werd niet bekendgemaakt, maar het zou alleszins om een hoeveelheid gaan die niet toegestaan is achter het stuur.

De bestuurder kon nog niet verhoord worden omdat hij zwaargewond in het ziekenhuis ligt.

Vrachtwagen

Verder onderzoek moeten ook aantonen of de vrachtwagen in de bewuste straat reglementair geparkeerd stond. Voertuigen die meer dan 7,5 ton wegen, mogen niet langer dan acht uur in de bebouwde kom staan. “De politie heeft afgelopen weekend enkele vrachtwagens geverbaliseerd om ze in overtreding waren”, zegt de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

De afscheidsplechtigheid voor Kayleigh Leemans vindt zaterdagmiddag plaats om 14 uur in het crematorium van Aalst