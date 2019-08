Verleidelijke Hailey Bieber presenteert nieuwe handtassen van Alexander Wang

Alexander Wang brengt in samenwerking met Bvlgari een collectie handtassen uit. Als uithangbord werd gekozen voor Hailey Bieber, die zich van haar verleidelijkste kant laat zien.

‘Serpenti Through the Eyes of Alexander Wang’, dat is de naam van de collectie exclusieve handtassen die Alexander Wang samen het Italiaanse luxelabel Bvlgari uitbrengt. De Amerikaanse ontwerper geeft zo onder meer de klassieke Serpenti Forever Bag een make-over. Daarnaast werden nog vijf andere modellen onder handen genomen.

Bij de nieuwe collectie hoort ook een opvallende campagne, waarvoor Hailey Bieber (22) - model en vrouw van popster Justin Bieber - in kasten moest kruipen waarin normaal juwelen worden gepresenteerd. Niettemin slaagt ze erin om enkele verleidelijke poses aan te nemen.