Gluren bij BV’s: Kat Kerkhofs en Dries Mertens in de karaokebar, Gert Verhulst is verdrietig

Een huwelijk, verjaardagen en een streepje bloot. De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Kat Kerkhofs zat samen met Dries Mertens in de karaokebar op Capri en nam zonder aarzelen de microfoon.

“Ons Milou” kreeg door Temptation island heel wat meer zelfvertrouwen en dat laat ze graag zien tijdens een erotische fotoshoot.

Zanger Gene Thomas was jarig en we weten nog steeds niet of hij 14 of 47 werd...

Ook de kersverse vrouw van acteur Louis Talpe (althans voor de twee keer) was jarig en dat viert hij met een mooie foto en liefdesverklaring.

Voor presentatrice Evi Hanssen staat de week op zijn kop.

Valerie De Booser geniet van een rustige wandeling met de hond.

Na al die jaren is de liefde tussen Katja Retsin en Jan Schepens nog altijd even groot.

Astrid Coppens ziet het leven door een roze bril.

Het allerlaatste liedje van Samson en Gert opnemen, het doen Gert Verhulst toch een beetje pijn...

Sean Dhondt en street art, het is een mooi plaatje.