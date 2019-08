Samana Grote-Heide op bedevaart naar Postel

Grote-Heide

Pelt - Op donderdag 22 augustus vertrokken we 51 leden van Samana Grote-Heide naar Postel voor de jaarlijkse bedevaart.

Twee gidsen vertelden over het ontstaan van de abdij in 1138 en de geschiedenis van de stichter van de Norbertijnen, Norbertus van Xanten, uit het geslacht van de graven Van Gennep (nabij Nijmegen). De abdij behoort dus tot de orde van de Norbertijnen en nu vertoeven er nog 19 broeders en paters die een beschouwend leven leiden zoals zielzorg en onderricht. Nu nog zijn er verschillende paters actief in de verschillende parochies in de omtrek. Nu worden er voor groepen en individuen retraites en bezinningsdagen gehouden.

Op het einde van de rondleiding bracht het gezelschap een bezoek aan de grote kruidentuin. Nadien woonden ze een Mariaviering bij met mooie teksten, gebed en gezang verzorgd door Rik en Gerrit, in de Romaanse donkere kerk met mooie glasramen die het leven van Norbertus uitbeelden.