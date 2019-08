Tessenderlo - De politie Demerdal trof donderdag in de Hezestraat in Diest een auto aan die met draaiende motor en met alle persoonlijke voorwerpen van de bestuurder op het fietspad stond. De 48-jarige man uit Tessenderlo was in de buurt zijn hond aan het vangen. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is in opdracht van het Leuvense parket onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De hond werd gevangen door de agenten. (tb/mm)