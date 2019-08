Twintiger uit Halen weet politie even af te schudden

Halen / Diest -

Een patrouille van de politie Demerdal heeft vrijdagochtend op de Leuvensesteenweg in Diest een 22-jarige bestuurder uit Halen uit het verkeer gehaald. De bestuurder had rond 3 uur de aandacht van de agenten getrokken door zijn opvallende rijstijl. In een poging om het voertuig te onderscheppen, raakten de agenten de auto in eerste instantie kwijt. Even later werd de auto aangetroffen op een parking in de buurt. De bestuurder was niet enkel onder invloed van alcohol maar ook van drugs. Hij was ook niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn wagen is in beslag genomen. Hij moet zich later voor de politierechter verantwoorden.