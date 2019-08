Naar deze series en personages kijken we het liefst om stijladvies op te doen

Move over, ‘Sex and the city’. Tegenwoordig blijken we vooral naar de serie ‘Killing Eve’ te kijken om er stijladvies te stelen met onze ogen. Dat blijkt uit een onderzoek van modezoekmachine Lyst in samenwerking met Pinterest.

Lyst en Pinterest sloegen de handen in elkaar om na te gaan tot welke series en personages we ons wenden om stijltips op te doen. Van januari tot augustus werden daarvoor de zoekgegevens van 306 miljoen gebruikers uitgepluisd.

Helemaal bovenaan prijkt Villanelle (gespeeld door Jodie Comer), de huurmoordenares uit de BBC-serie ‘Killing Eve’, die graag in designeroutfits rondparadeert. Onder meer de labels Chloé, Diane von Furstenberg, Rosie Assoulin waren daardoor de afgelopen maanden pakken populairder in de zoekmachines, en dat was meteen ook het geval voor de termen jumpsuits en leren rokken.

Gebreide truien en rode jurk

De top drie wordt verder vervolledigt door de personages Sabrina Spellman van de Netflix-serie ‘Chilling adventures of Sabrina’ en Renata Klein uit ‘Big little lies’. Die twee series piekten met respectievelijk 7.450 procent en 490 procent toename in populariteit. Bij die eerste waren vooral de gebreide truien een hit, in het tweede geval een robijnrode jurk van Roland Mouret.

De rest van de top 11:

4. Jane Villanueva van ‘Jane the virgin’

5. Tan France van ‘Queer eye’

6. Veronica Lodge van ‘Riverdale’

7. Fleabag van ‘Fleabag’

8. Eric Effiong van ‘Sex education’

9. Zoey Johnson van Grown-ish

10. Ava Jalali van ‘Pretty little liars: the perfectionists’

11. Eleven van ‘Stranger things’