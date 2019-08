Twee Nederlandse jongeren verlamd door lachgas

Twee Nederlandse twintigers zijn met een gedeeltelijke verlamming in het ziekenhuis van Enschede beland nadat ze te veel lachgas gebruikt hadden. Het is nog niet duidelijk of ze er ooit nog helemaal bovenop zullen komen. Dat meldt De Telegraaf.

Enkele weken geleden had een jonge patiënt zich op de spoedafdeling gemeld met klachten over verdoofde vingertoppen en krachtverlies in de benen. Al snel werd duidelijk dat het verdoofde gevoel en het krachtverlies het gevolg waren van een beschadigd ruggenmerg. Volgens het ziekenhuis was dat het gevolg van overmatig gebruik van lachgas door de patiënt. Hij zou zo’n honderd ballonnen per dag tot zich genomen hebben.

Anderhalf jaar geleden werd er ook een patiënt met verlammingsverschijnselen binnengebracht bij het MST in Enschede, meldt Tubantia.

Lang genegeerd

Een verpleegkundige van het ziekenhuis schrijft in een blogbericht dat de patiënt zijn klachten voor langere tijd negeerde. Pas toen hij ’s ochtends niet meer uit bed geraakte, zocht hij hulp. “Hij had geen idee dat de gevolgen zo ernstig waren”, aldus de verpleegkundige. De jongen zit nu in een rolstoel.

De werking van vitamine B12 wordt door het gebruik van lachgas geblokkeerd. Daardoor gaat het zenuwstelsel minder goed werken. Het kan maanden tot jaren duren om van de klachten af te komen en dan is het nog maar de vraag of deze volledig zullen verdwijnen. Lachgas is heel populair bij jongeren omdat het een drug is die legaal en makkelijk te verkrijgen is.

