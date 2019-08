Chauffeur en zijn hondje zwalpen aan hoge snelheid met caravan over de weg en gaan meermaals over de kop

Een chauffeur in Engeland wist een zwaar ongeval vast te leggen met zijn dashcam. De bestuurder probeerde tegen hoge snelheid langs rechts in te halen, maar door het gewicht van zijn caravan begon deze hevig te zwalpen. Uiteindelijk kantelde het volledige voertuig en maakte enkele duizelingwekkende koprollen over de hele breedte van de weg. Zowel de bestuurder als zijn hond overleefde de klap.”Op een snee na van het glas, waren de twee ongedeerd”, vertelt de chauffeur die het ongeval vastlegde. “Ze hebben extreem veel geluk gehad.”