Mijlpaal: Zara schakelt voor het eerst curvy model in

Zara koos in het verleden steevast voor standaardmodellen met een maatje XS, maar nu heeft het voor het eerst een curvy model ingehuurd om voor de website te poseren. Die eer viel de Nederlandse Jill Kortleve te beurt.

Jill Kortleve is een van de meest gevraagde modellen van het moment. Zo mocht de 25-jarige Nederlandse al opdraven bij Fenty Beauty van Rihanna, H&M en Alexander McQueen. En nu is daar nog een flinke mijlpaal bijgekomen: ze is het eerste curvy model ooit dat door Zara wordt geboekt. Kortleve deelde zelf al enkele foto’s van de job op Instagram. “Bedankt Zara, dat jullie me gekozen hebben als allereerste curvy model voor jullie website”, klinkt het.

Sinds de Nederlandse haar rondingen leerde aanvaarden, rijft ze de ene grote job na de andere binnen. Maar dat is ooit anders geweest, vertelde ze in 2018 nog in een interview met de NOS. “Eigenlijk was ik altijd al wat voller, maar ik dacht dat ik vooral succes zou hebben als ik dun zou zijn”, zegt Jill. “Dus ik ging drastisch afvallen en durfde op een gegeven moment zelfs geen bananen te eten of olijfolie te gebruiken. Ik was echt niet gezond bezig. Ik werd er mentaal en fysiek moe van. Toen ging de knop om.”

Maat 40/42

Om een en ander te duiden: de gemiddelde Nederlandse vrouw heeft een maat 42. Kortleve heeft de maat 40/42 en een heupomtrek van 104 centimeter. Maar in de modellenwereld heeft de gemiddelde vrouw een heupomtrek heeft tussen de 89 en 91, wat overeenkomt met maat 34. Dat bleek uit een onderzoek van de Nederlandse omroep.