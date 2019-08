E313 richting Hasselt volledig versperd door zwaar ongeval in Herentals

De E313 is vrijdagochtend volledig versperd geraakt richting Hasselt door een ernstig ongeval ter hoogte van Herentals-West. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Alle verkeer moet de snelweg verlaten in Ranst en daar de E34 nemen in de richting van Nederland. Ook de oprit Massenhoven richting Hasselt is tijdelijk afgesloten.

Er is nog geen informatie over de slachtoffers, maar het Verkeerscentrum verwacht in ieder geval dat de afhandeling lang zal duren. Eigenlijk is er sprake van twee ongevallen.

Door een eerste, kleiner ongeval waren er al twee rijstroken versperd geraakt en was er file ontstaan. In de staart van die file reden twee vrachtwagens en een bestelwagen op elkaar in.