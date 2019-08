Dankzij DNA-databank al negen verdwijningen opgelost: “Succes groter dan we hadden verwacht”

De DNA-databank voor vermiste personen is een succes. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) iets meer dan een jaar na de oprichting ervan. In negen dossiers, waaronder dat van de Nederlandse Corrie van der Valk, kon de databank tot een identificatie leiden. Op termijn is het de bedoeling dat er meer dan driehonderd DNA-profielen van vermiste personen aan worden toegevoegd.