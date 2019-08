Louis Talpe deelt foto’s van zijn sprookjeshuwelijk dat deze week plaatsvond

Louis Talpe (38) is deze week voor een tweede keer getrouwd met zijn Tiffany Ling-Vannerus en wel in haar geboorteplaats in Zweden. Het koppel deelde heel wat romantische foto’s van de mooiste dag van hun leven op Instagram.

Louis Talpe stapte begin mei al officieel in het huwelijksbootje met Tiffany Ling-Vannerus, een Gentse met Zweedse roots. Dat gebeurde toen voor de wet, maar nu werd gekozen voor een huwelijk voor de kerk in de geboorteplaats in Zweden van Tiffany. Getuige daarvan zijn de vele foto’s die de twee deelden op Instagram.

“Een paar dagen geleden verzamelden onze meest dichte familie en vrienden zich in mijn kleine geboortestad om er de liefde te vieren”, klinkt het op de Instagram van Tiffany. “Ik heb er geen woorden voor om deze dag te beschrijven. Het was meer dan ik ooit had gedacht. Jij bent mijn alles en ik voel me zo gezegend je vrouw te zijn. Ik had geen betere partner in het leven kunnen wensen.”

Jurk door Nicky Vankets

Verder geeft de kersverse bruid ook nog mee dat haar jurk gemaakt werd door Nicky Vankets. “Bedankt voor het maken van mijn droomjurk, je bent zo getalenteerd”, schrijft ze. “Bedankt aan allen die deze onvergetelijke dag met ons hebben gevierd.”

De twee leerden elkaar kennen in 2017. Eind 2018 vroeg de acteur uit ‘Mega Mindy’ en ‘Spitsbroers’ haar ten huwelijk. "Jij bent mijn alles en ik voel me zo gezegend dat ik jouw man mag zijn", klinkt het nog op zijn Instagram.