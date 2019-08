Bolsonaro verwijt Macron “kolonialistische mentaliteit” over Amazonewoud, Greta Thunberg roept op tot wereldwijd protest

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn Franse collega Emmanuel Macron donderdag “een kolonialistische mentaliteit” verweten. Het is bij Bolsonaro in de verkeerde keel geschoten dat de Franse president opriep om tijdens de bijeenkomst van de G7-landen dit weekend in Biarritz “met spoed te overleggen” over de branden in het Amazonegebied. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg laat zich intussen niet onberoerd.

In twee opeenvolgende tweets beschuldigde Bolsonaro Macron ervan “een intern probleem van Brazilië en de andere landen in de regio uit te buiten voor persoonlijk politiek gewin” en dat met het nodige gevoel voor sensatie, wat allesbehalve bijdraagt aan een oplossing van het probleem, aldus de Braziliaanse leider.

LEES OOK. Onze groene long kleurt zwart: 74.000 bosbranden tegelijk in Amazonewoud

De Braziliaanse regering blijft openstaan voor dialoog, maar dan gebaseerd op objectieve feiten en met wederzijds respect, schreef de extreemrechtse president. “De suggestie van de Franse president om op de G7 de aangelegenheden van het Amazonegebied te bespreken zonder daarbij de regio zelf te betrekken, getuigt van een in de 21ste eeuw voorbijgestreefde kolonialistische mentaliteit”, betoogde hij.

In een adem verweet hij Macron ook dat die op Twitter valse foto’s had gepost. Het ging namelijk om een foto van een bosbrand, die genomen is door een fotograaf die in 2003 is overleden.

Macron: “Internationale crisis”

De Franse president had donderdagavond gezegd dat de branden in het Amazonegebied een “internationale crisis” vormen en dat hij wil dat de G7-landen die dit weekend bijeenkomen in het Franse Biarritz hier met spoed over overleggen.

“Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazonegebied, die de longen vormen van onze planeet en 20 pct van onze zuurstof leveren, staat in brand. Dat is een internationale crisis. Leden van de G7, rendez-vous over twee dagen om hier met spoed over te spreken”, schreef de Franse president op Twitter. Het was een verwijzing naar de woorden van zijn voorganger Jacques Chirac die ooit zei: “Ons huis staat in brand en wij kijken naar de andere kant.”

Greta Thunberg moeit zich

Ook Greta Thunberg laat zich niet onberoerd. De beweging van de Zweedse klimaatactiviste roept op om vrijdag overal ter wereld voor de Braziliaanse ambassades en consulaten te manifesteren. “Op dit eigenste moment vernielen de branden - die zich pijlsnel verspreiden - aan een alarmerend ritme het Amazonewoud. Ons huis staat letterlijk in brand en leggen de longen van onze planeet in de as”, luidt het in een communiqué.

“Sinds Jair Bolsonaro aan de macht is, zijn de branden verveelvoudigd, aangewakkerd door de droogte maar ook door het lamentabele klimaatbeleid van de Braziliaanse regering, die het Amazonegebied enkel ziet als een melkkoe”, schrijft de beweging.

Onder het motto “SOS Amazone”, roept de beweging Fridays for Future (Vrijdagen voor de toekomst) en haar lokale antennes op om vrijdag gedurende de hele dag en op verschillende uren te manifesteren voor de ambassades en consulaten van Brazilië wereldwijd. De oproep werd lokaal verspreid door verschillende ngo’s. Ook in Rio de Janeiro en Sao Paulo zijn betogingen gepland.

5,5 miljoen vierkante kilometer

Met een oppervlakte van 5,5 miljoen vierkante kilometer is het Amazonegebied het meest uitgestrekte tropische woud van onze planeet. Het regenwoud wordt echter bedreigd door ontbossing en momenteel ook door enorme bosbranden. De situatie was donderdag nog steeds erg moeilijk in de schatten, maar het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek maakte melding van zo’n 2.500 nieuwe brandhaarden op amper 48 uur tijd in Brazilië. Nog volgens het instituut werden van januari tot 21 augustus over het hele land al 75.336 bosbranden geregistreerd, een stijging met 84 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.