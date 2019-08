Vrijwilligers brengen speurhonden naar Bryon Bay in zoektocht naar Théo Hayez

Vrijwilligers die samenwerken met de familie van Théo Hayez, de jonge Belg die sinds 31 mei vermist is in Australië, hebben speurhonden naar Bryon Bay gebracht. Dat meldt de krant The Australian.

Een groep van lokale inwoners blijft verder zoeken naar de 18-jarige Hayez, die bijna drie maanden vermist is in de kuststad Byron Bay. Twee honden uit Sydney, die getraind zijn om menselijke resten op te sporen, werden door vrijwilligers naar Byron Bay overgebracht.

“Er is zoveel vegetatie rond Byron Bay en we hebben zo veel mogelijk te voet proberen te doen”, verklaarde vrijwilliger Sheri D’Rosario. “Er zijn zeer moeilijke zones waar de grond steil is en de vegetatie heel dicht is. De honden kunnen nuttig zijn om die plaatsen te bereiken.”

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren.