Pamela Anderson bekent: “Voor mijn dates draag ik soms nog Baywatch-outfit”

Pamela Anderson past nog altijd in dat iconische badpak dat ze droeg in de televisieserie Baywatch, zegt ze in een interview met The New York Times. Af en toe verrast ze er zelfs nog haar dates ermee.

“Ik kruip dan onder de douche met het badpak aan en bespring vervolgens mijn date, waar hij ook is in huis, kletsnat”, zegt het Playboy-model in een interview met The New York Times. De krant schreef een artikel over hoe het Baywatch-badpak een zomerklassieker werd.

Zelf wordt Pamela Anderson er ook nog vaak mee geconfronteerd, laat ze nog weten, omdat mensen met een rood badpak haar nog altijd om een handtekening vragen. “Dan komen ze bij mij met hun groot badpak aan en zeg ik: Luister, mijn badpak was mini. Ik kon het net over mijn lichaam trekken.”