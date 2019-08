“Volgende vrouw in de F1 moet van het niveau van Verstappen en Hamilton zijn”

Slechts zes vrouwen hebben ooit deelgenomen aan een raceweekend in de Formule 1. David Coulthard zou dat aantal graag wat hoger zien maar hij vindt dat nieuwkomers, zowel mannelijk als vrouwelijk, van een zeker niveau moeten zijn.

David Coulthard is naast zijn werk als analist bij Channel 4 ook nog actief als voorzitter van de adviesraad van de W-Series, een kampioenschap van eenzitters uitsluitend voor vrouwen.

De Schot is onder de indruk van een aantal vrouwen uit de W-series en hij denkt dat ze het tot de F1 kunnen schoppen.

“We hebben met de W-Series veel aandacht besteed aan het vrouwelijk talent dat op dit moment in de autosport is,” aldus Coulthard tegenover de officiële website van de Formule 1. “Ik denk dat er een aantal deelnemers in staat zijn om in de F1 te rijden.”

“Nu is de vraag echter, ben je op zoek naar iemand die in staat is om F1 te rijden of ben je op zoek naar de nieuwe Lewis Hamilton, Max Verstappen of Charles Leclerc? Je bent op zoek naar de vrouwelijke equivalent van die mannen want je kan ze enkel verslaan als je zo goed bent als hen.”

De laatste keer dat we een vrouw in actie zagen tijdens een raceweekend was tijdens de GP van Groot Brittannië in 2015, toen mocht Susie Wolff de Williams aan de tand voelen op vrijdag.

David Coulthard gelooft erin dat de beste vrouwen de kans zullen krijgen om in de voetstappen van Wolff te treden als ze alle junior-categorieën overleven.

“Ik wil met de W-Series meer vrouwen in de motorsport te krijgen. Mijn zus racete ook en ze was goed maar ze kreeg niet dezelfde steun die ik kreeg van de familie en dat betreur ik. Daarom wil ik hier nu deel van uitmaken en vrouwelijk talent ondersteunen zodat er meer vrouwen in de motorsport komen.”

“Als ze goed genoeg zijn zullen ze wel in de Formule 1 geraken. Als ze gewoon goed zijn, en dat is nog steeds goed, zullen ze aan de slag kunnen in de touringcars of andere kampioenschappen,” besluit Coulthard.

