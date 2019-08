Ott Tänak voorlopig snelste tijd tijdens Rally van Duitsland, Thierry Neuville vierde

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft donderdag de eerste klassementsrit van de rally van Duitsland gewonnen. De Est was 0.8 sneller dan de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe). De Fransman Sébastien Ogier (Citroën C3) reed de derde tijd op 0.9. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als vierde op 1 seconde.

De openingsrit was identiek aan de shakedown van donderdagochtend. Tijdens de testritten liet Ogier de snelste tijd optekenen, ‘s avonds was Tänak de snelste over de 5,20 kilometer lange rit van Sankt Wendeler Land. Tänak, die de voorbije twee jaar de rally van Duitsland won, maakte indruk. “Ik denk dat het een verschrikkelijk spannende wedstrijd zal worden. De klassementsritten zijn heel snel. We proberen elke rally te winnen. Dat is nu niet anders” zei de Est aan de finish.

Dat het spannend wordt, bewijzen de minieme tijdverschillen. Neuville, die in de publiekzones door een massa Belgen werd aangemoedigd, heeft als vierde slechts een seconde goed te maken. “Ik moet zeggen dat het gevoel niet slecht was”, verklaarde de 31-jarige Oostkantonner. “Op sommige plaatsen was er veel stof. Ik was een beetje op mijn hoede omdat ik dacht dat er iemand van de baan was gegaan.”

Guillaume de Mevius is na Thierry Neuville voorlopig de snelste Belg. Foto: vdb

De vier andere Belgen reden bevredigende tijden. Bij zijn debuut in de rally van Duitsland begon Guillaume de Mevius (Citroen C3 R5) met de 23e tijd algemeen, 8e in de WRC2. Sébastien Bedoret was als 25e 0.2 trager dan De Mevius, goed voor de 10e plaats in de WRC2. Pieter Tsjoen (Skoda Fabia R5) opende met de 28e tijd, met in zijn zog Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda Fabia R5), die de 29e tijd reed.

Vrijdag krijgen de deelnemers zes klassementsritten voor de wielen geschoven, verdeeld over twee lussen van telkens drie klassementsritten.

Stand na eerste klassementsproef (racer/stuurman) in Rally van Duitsland: 1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) in 2:39.4

2. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Spa/Hyundai i20) op 0.8

3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Citroën C3) 0.9

4. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 1.0

5. Kris Meeke/Sebastian Marshall (GBr/Toyota Yaris) 1.4

6. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1.6

7. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Fiesta) 1.9

8. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Citroën C3) 1.9

9. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 2.5

10. Gus Greensmith/Elliott Edmondson (GBr/M/Sport Ford) 3.0

...

23. Guillaume De Mevius/Martijn Wydaeghe (Bel/Citroën C3) 13.5

24. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Fra/Bel/Ford Fiesta) 13.5

25. Sébastien Bedoret/Thomas Walbrecq (Bel/Skoda Fabia) 13.7

28. Pieter Tsjoen/Pieter Vyncke (Bel/Skoda Fabia) 16.4

29. Pieter-Jan Michiel Cracco/Jasper Vermeulen (Bel/Skoda Fabia) 18.0