Succes heeft vele vaders, en hoewel hij nooit in de potten roerde, is de triomf van de Italiaanse eetcultuur in Limburg voor een groot deel de verdienste van Pietro Cellini. Toen hij als mijnwerker op pensioen ging, begon hij met zijn vrouw een ristorante in Maasmechelen waarvan de naam vandaag nog altijd klinkt als een klok. “Hij was de stille bezieler van Da Lidia.”