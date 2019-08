KRC Genk-Anderlecht is vanavond ook Coucke versus Coucke. Maar waar voorzitter Marc zich bij de bezoekers moet beperken tot nagelbijten in de tribune, is voor Gaëtan wel een hoofdrol weggelegd. De 20-jarige Tongenaar is na het uitvallen van doelman Danny Vukovic gebombardeerd tot eerste doelman bij KRC Genk. In zijn eerste drie wedstrijden toonde hij zich al meteen betrouwbaar maar de vergelijking met een illustere voorganger vindt hij ongepast. “Ik heet Coucke, niet Courtois.”