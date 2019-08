Dylan Teuns wil net als in de Tour scoren in de Vuelta

Philippe Gilbert won al vier ritten. Thomas De Gendt, Sander Armée en Jelle Wallays hebben elk één streepje in de Vuelta achter hun naam staan. Dylan Teuns nog niet. Na zijn ritzege in de Tour is de 27-jarige Halenaar ons lands sterkste wapen om ook in de Vuelta te scoren. Zelfs een ongeval met een tractor en vijftien hechtingen konden hem niet afremmen.