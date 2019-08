Na een onvergetelijk spektakelstuk – denk aan België-Japan maar dan in het hockey – staat België dankzij een 4-2 zege tegen Duitsland zaterdag voor de derde keer sinds 2013 in een EK-finale. De Red Lions bevrijdden zich in een knettergekke tweede helft van een 0-2 achterstand. Tegenstander zaterdag wordt Spanje, dat verrassend Nederland vloerde.