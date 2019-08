In de Belgische eerste klasse hadden we in het verleden al een Messoudi, nu hebben we een Massoudi. “Correctie, Masoudi”, benadrukt de 19-jarige Hamza Masoudi van de Kanaries. “Van Mo Messoudi (ex-Kortrijk, AA Gent, OHL, … nvdr.) heb ik eerlijk gezegd nooit gehoord. De jonge Brusselaar zal zaterdag met zijn technische bagage moeten flitsen tegen Zulte Waregem, want de geschorste Boli is niet van de partij. “Maar samen met De Bruyn en Balongo moet het ook lukken.”