Alex Oxlade-Chamberlain verlengt contract bij Liverpool met drie seizoenen

Alex Oxlade-Chamberlain heeft zijn toekomst voorlopig aan Liverpool verbonden. Volgens de winnaar van de Champions League heeft de 26-jarige middenvelder zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot de zomer van 2023 in Liverpool houdt.

Engelse media weten te melden dat Oxlade-Chamberlain tot de zomer van 2023 is vastgelegd. De Brit kwam twee jaar geleden voor 38 miljoen euro over van Arsenal. Dat plukte hem in 2011 weg bij zijn jeugdclub Southampton.

Door een kruisbandblessure kwam Oxlade-Chamberlain in twee jaar tot “slechts” 47 wedstrijden voor de Reds. Hij miste bijna het gehele vorige (succesvolle) seizoen door een gescheurde kruisband, maar herstelde en haalde de wedstrijdselectie voor de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. Tot speelminuten in de gewonnen finale kwam de voormalig middenvelder van Arsenal en Southampton niet.

Dit seizoen lijkt “de Ox” een plek in de basiself van Jürgen Klopp te hebben heroverd. In het tweede competitieduel stond hij, ten koste van Jordan Henderson, in de basis in het met 1-2 gewonnen duel tegen zijn oude ploeg Southampton. Samen met James Milner en Georginio Wijnaldum vormde hij het succesvolle middenveld van Liverpool.