Ook Bolivia en Paraguay worden geteisterd door bosbranden

Naast Brazilië worden ook Bolivia en Paraguay geconfronteerd met zware bosbranden. Er is al onherstelbare schade aangericht aan de flora en fauna in beide landen, zeggen milieudeskundigen.

In Bolivia staan sinds de maand mei al 654.000 hectare in brand in de departementen van de deelstaat Santa Cruz, met felle heropflakkeringen in augustus. Sinds twee weken heeft de Boliviaanse brandweer geen controle meer over het vuur. In Paraguay wordt geen informatie vrijgegeven over de omvang van de schade. “Er is geen vooruitzicht op regen”, zegt de gouverneur van Santa Cruz, Ruben Costas.

Vaak worden bossen door landbouwers in brand gestoken om zo meer bebouwbaar land te krijgen.