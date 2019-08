Q2 gaat vrouwenvoetbal uitzenden

Q2 zal in de komende maanden verschillende wedstrijden van de Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg, uitzenden. Dat meldt moederbedrijf DPG Media.

De commerciële TV-zender begint er volgende week donderdag om 19.30 uur aan met de vriendschappelijke wedstrijd van de Red Flames tegen Engeland. Alle thuismatchen van de vrouwenploeg in de kwalificatiecampagne voor het EK 2021 en vriendschappelijke wedstrijden zullen al zeker live op Q2 te zien zijn.

DPG Media wil samen met de voetbalbond het vrouwenvoetbal op de kaart zetten. “Veel van onze Flames spelen bij topclubs in het buitenland, zoals Manchester City, Lyon en Inter Milaan. We willen hun verhaal en carrière dichter bij de mensen brengen”, zegt chef sport Michiel Ameloot.

Dat Q2 plaats maakt voor vrouwenvoetbal naast de Champions League, heeft ook te maken met een bijsturing. De zender wil meer vrouwelijke kijkers en jonge koppels aantrekken. Er is onder meer nog een door vrouwen gemaakte reeks met sketches over grensoverschrijdend gedrag in aantocht.