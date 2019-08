Vorig jaar was hij vooral rosbruin door de droogte. Dit jaar is de heide overal op de Stille Kempen, en daarbuiten, weer prachtig purper. “De natuur heeft ons verrast”, klinkt het bij onderzoekers van UHasselt.

Aan het begin van deze zomer trokken klimaatdeskundigen van het onderzoekscentrum Ecotron in Maasmechelen nog aan de alarmbel in onze krant: de heide was veel erger aangetast door de droogte vorig jaar ...