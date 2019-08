Meisje (1,5) overleden nadat ze door dronken ouders werd achtergelaten in ziekenhuis

Een meisje van 1,5 jaar oud is overleden in het ziekenhuis nadat ze daar door haar ouders werd achtergelaten. De moeder en de vader hadden in dronken toestand een verkeersongeval veroorzaakt, en waren ’s nachts uit het ziekenhuis weggevlucht. Hun zwaargewonde kinderen lieten ze achter.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 20 uur in Samer, een gemeente in het noorden van Frankrijk. Een wagen reed om nog onduidelijke redenen tegen een pilaar van een brug, waardoor het voertuig veel schade opliep. Volgens het parket was het de moeder die aan het stuur zat en waren de ouders onder invloed van alcohol.

In de wagen zaten vijf mensen: het getrouwde koppel en hun drie kinderen. Het jongste, een meisje van 18 maanden oud, raakte levensgevaarlijk gewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis in Rijsel gebracht. Ze was toen al hersendood verklaard. De vier andere inzittenden, de ouders en kinderen van 3 en 4 jaar, liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis in Boulogne gebracht.

Daar vluchtten de ouders ’s nachts weg, zogezegd om hun dochter in Rijsel te gaan bezoeken. Woensdagavond is het meisje daar overleden. Ook met haar broertje van drie jaar gaat het niet goed. Hij heeft hersenschade opgelopen en zijn toestand is nog verslechterd. Het andere kind, van vier jaar oud, was in shock na het ongeval.

Eerder al veroordeeld

De moeder van 34 en vader van 35 jaar werden woensdagmiddag teruggevonden in de buurt van Boulogne en aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het parket vermoedt dat het koppel nog voor het ongeval een kennis van de vrouw neerstak.

Eerder was de moeder veroordeeld tot acht jaar cel voor diefstal en voor het uiten van doodsbedreigingen. De vader werd al twee keer veroordeeld voor huiselijk geweld.