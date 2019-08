Vincent Byloo krijgt eigen programma op Radio 1

Radiopresentator Vincent Byloo krijgt weer een eigen programma. Niet op Studio Brussel, waar hij vorig jaar plots stopte als presentator, maar wel op Radio 1. Hij zal er vanaf september elke weekdag tussen 9 en 10 uur te horen zijn.

Toen in mei vorig jaar duidelijk werd dat er voor hem geen plaats meer was in het zendschema van Studio Brussel, beslist Byloo om onmiddellijk te stoppen met het programma “De Roo & Byloo”. In een interne mail maakte hij duidelijk dat hij zich al langer niet meer op zijn plaats voelde bij StuBru.

Byloo kwam uiteindelijk op de redactie bij Radio 1 terecht. Die zender geeft hem nu opnieuw een eigen programma: “Byloo”. Daarin gaat hij elke weekdag een uur lang “muzikaal op wandel met de actualiteit en verzorgt hij de soundtrack bij het nieuws”, meldt Radio 1.

Karoline Debecker, die tot voor de zomer nog dat ochtenduur vulde, verhuist naar de avond. Op dinsdag, woensdag en donderdag presenteert ze tussen 19 en 20 uur “Dwars”, een programma waar plaats is voor afwijkende meningen en originele argumenten. Op maandagavond brengt Radio 1 op dat moment “De Tribune”, een sportshow met afwisselend Tom Vandenbulcke en David Naert.

Ook nieuw en ook ex-StuBru is Sien Wynants, die elke zaterdag van 9 tot 11 uur het programma “Vox” overneemt. De zaterdagnamiddag (13 tot 15 uur) blijft met “Belpop” in het teken staan van Belgische muziek. Ook dat programma krijgt een nieuwe presentator: Floris Daelemans neemt over van Wouter Mattelin.

Verder verandert er weinig bij Radio 1. “De Ochtend” (van 6 tot 9 uur) blijft bij twee duo’s: Michaël Van Droogenbroeck en Sara Vandermosten nemen de ene week voor hun rekening, Xavier Taveirne en Benedikte Coussement de andere. Op zaterdagochtend blijft Thomas De Graeve gastheer, op zondagochtend Steffy Merlevede. De avondactualiteit brengen Ruth Joos en Ruth Roets in “De Wereld Vandaag” (van 16 tot 19 uur).