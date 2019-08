Jaar na geheim huwelijk nu ook stiekem trouwfeest voor Leen Dendievel en Udo

‘Thuis’-actrice Leen Dendievel (35) en zanger Udo (43) houden niet van de schijnwerpers. Dat bleek vorig jaar al, toen ze in alle stilte in het huwelijksbootje stapten. Een jaar later hebben ze dat trucje nog eens fijntjes overgedaan: vorige week gaf het koppel stiekem een groot trouwfeest. Alle gasten kregen duidelijke instructies om de lippen stijf op elkaar te houden.

Uit het niets onthulde Leen Dendievel een jaar geleden, in het Eén-programma Het zomert met… van Bruno Wyndaele, dat ze als getrouwde vrouw door het leven ging. Ver weg van de camera’s had ze haar jawoord gegeven aan Udo Mechels. Dat gebeurde tijdens een intieme ceremonie in hun tuin. “We wilden het bescheiden houden”, vertelde Dendievel toen. “We hoefden er weinig mensen bij, en vooral geen pers. Het feest volgt nog.”

Leen Dendievel en Udo zijn intussen 5,5 jaar samen. “En nog steeds erg verliefd.” Foto: Foto Kurt

Dat is nu ook gebeurd. Vorige week donderdag gaf het koppel een trouwfeest met alle toeters en bellen, maar zonder pottenkijkers. Alle aanwezigen – onder wie BV’s als Karen Damen, Kris Wauters, Silvy De Bie en heel wat Thuis-acteurs – werden gevraagd om te zwijgen. Met succes: nu pas lekt het nieuws uit.

Leen Dendievel en Udo vormen al 5,5 jaar een koppel, waarvan dus één jaar als getrouwd stel. “Ik zeg Udo dikwijls dat we een relatie zoals in de films hebben”, vertelde Dendievel vorig jaar ook in Het zomert met... “We zijn nog altijd erg verliefd en doen ons best om dat te blijven.” Een kinderwens heeft het koppel niet. “Al kan dat nog veranderen. Volgend jaar kan ik er al helemaal anders over denken. Maar ik zie het niet en voel het niet. We denken er niet aan, we hebben een ander leven.”